Sindikati državne uprave vlado pozivajo k drugačnemu načinu pogajanj, sicer je konflikt neizogiben

Ljubljana, 3. aprila - Sindikati državne uprave opozarjajo, da so zaposleni v državni upravi v pogajanjih o odpravi plačnih nesorazmerij in plačni reformi neupravičeno zapostavljeni. Če vlada ne bo drugače pristopila k pogajanjem, je konflikt neizogiben, so opozorili na današnji novinarski konferenci.