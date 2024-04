ZDA kljub kritikam ostajajo zavezane varnosti Izraela

Tel Aviv, 2. aprila - ZDA ostajajo zavezane varnosti Izraela in verjamejo, da ima država pravico do samoobrambe, je v ponedeljek dejal tiskovni predstavnik State Departmenta Matthew Miller. ZDA namreč kljub temu, da so kritične do izraelskih vojaških operacij v Gazi, ki so zahtevale številne žrtve med civilisti, Izraelu še naprej dobavljajo orožje.