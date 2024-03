Izrael z bojnimi letali nad bolnišnico v osrednji Gazi

Gaza, 31. marca - Izraelske sile so danes napadle dvorišče bolnišnice Al Aksa v mestu Deir al Balah v osrednji Gazi. Po navedbah lokalnih oblasti so letala zadela dva šotora, ki so ju uporabljali novinarji in razseljeni civilisti. Izraelska vojska medtem trdi, da je zadela poveljniški center oborožene skupine Islamski džihad. Ubite so bile najmanj štiri osebe.