Na vzhodu Ukrajine poročajo o dveh smrtnih žrtvah ruskega obstreljevanja

Doneck, 30. marca - Ukrajinske oblasti v regiji Doneck na vzhodu države so sporočile, da sta v ruskem obstreljevanju ponoči in davi umrli dve starejši osebi v mestu Krasnogorivka, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ob tem so pozvali civiliste, ki tam še vedno živijo, naj se umaknejo z območja.