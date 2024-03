Ravenski svetniki želijo cenovno vzdržnejše rešitve za daljinsko ogrevanje

Ravne na Koroškem, 28. marca - Svetniki Občine Ravne na Koroškem so se na sredini seji seznanili s stroški ogrevanja iz daljinskega sistema. Predstavljeni podatki kažejo, da položnice na Ravnah niso med najvišjimi v državi, je pa predvideno, da se cena s 1. majem zviša. Zavzeli so se za iskanje dolgoročno vzdržnejših rešitev in pomoč tistim, ki plačil ne zmorejo.