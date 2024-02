Na Ravnah od pristojnih zahtevajo takojšnje ukrepanje glede visokih cen ogrevanja

Ravne na Koroškem, 7. februarja - Občina Ravne na Koroškem od pristojnega ministrstva, Agencije za energijo in Petrola zahteva takojšnjo izvedbo ukrepov za omilitev draginje na področju ogrevanja v občini. Kot opozarjajo na občini, se zaradi visokih cen ogrevanja tamkajšnje prebivalstvo in gospodarstvo soočata z vedno večjimi izzivi glede dostopa do osnovnih energetskih virov.