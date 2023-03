Višji stroški ogrevanja dodatno obremenili občinski proračun na Ravnah

Ravne na Koroškem, 22. marca - Svetniki Občine Ravne na Koroškem so potrdili proračun občine za letos, ki je bil že ob prvem branju opisan kot okrnjen v primerjavi z lani, zdaj pa so morali vanj med drugim vključiti višje stroške za ogrevanje javnih stavb od sprva načrtovanih. Potrdili so tudi podražitev komunalnih storitev in načrte za doživljajski park narave Uršlja gora.