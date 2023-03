Na Ravnah pričakujejo zamejitev cen tudi za poslovne odjemalce daljinskega ogrevanja s toploto

Ravne na Koroškem, 29. marca - V odsotnosti predstavnikov Petrola in Agencije za energijo, od katerih so pričakovali pojasnila, je na Ravnah potekal sestanek, na katerem so mali podjetniki vnovič opozorili na stisko zaradi nerazumno visokih stroškov ogrevanja. Na občini pričakujejo, da bo vlada cene omejila tudi za poslovne odjemalce na daljinskem ogrevanju s toploto.