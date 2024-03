V kranjskem gledališču stekel 54. Teden slovenske drame

Kranj, 27. marca - V Prešernovem gledališču Kranj so nocoj dvignili zastor 54. Tedna slovenske drame (TSD), ob tem so podelili stanovske nagrade. Festival slovenske dramatike in gledališča bo v skoraj 14 dneh ponudil najboljše predstave, nastale na podlagi slovenskih dramskih predlog. Poleg bogatega gledališkega programa pa bo prinesel tudi raznolik dodatni program.