Selektorica 54. TSD Alja Predan za STA: Prepričana sem, da bomo dramski tekst ponovno odkrili

pogovarjala se je Tinkara Zupan

Ljubljana/Kranj, 19. februarja - Dramaturginja in teatrologinja Alja Predan kot selektorica letošnjega Tedna slovenske drame (TSD) ugotavlja, da slovenska dramatika v klasičnem pomenu besede izginja z gledaliških odrov, nadomestile so jo različne oblike snovalnega gledališča. Kot je ocenila v pogovoru za STA, gre za prehodno obdobje in bomo v prihodnje dramski tekst znova odkrili.