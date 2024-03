Na svetovni dan gledališča se začenja 54. Teden slovenske drame

Kranj, 27. marca - Na svetovni dan gledališča se bo drevi ob 19. uri v Prešernovem gledališču Kranj začel 54. Teden slovenske drame. Festival bo do 9. aprila ponudil 12 predstav tekmovalnega in spremljevalnega programa ter bogat dodatni program z delavnicami, razstavami in okroglimi mizami.