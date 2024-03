Kranj, 21. marca - Letošnji, 54. Teden slovenske drame (TSD), bo v tekmovalnem in spremljevalnem programu, ki ju je oblikovala selektorica Alja Predan, ponudil dvanajst predstav. Tradicionalno se bo začel 27. marca, ob svetovnem dnevu gledališča, in bo trajal do 9. aprila.