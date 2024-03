Slovensko združenje za kronične nalezljive bolezni podpira spremembe zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov

Ljubljana, 27. marca - Slovensko združenje za kronične nalezljive bolezni v celoti podpira spremembe zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov v skladu z direktivo Evropske unije, ki vključujejo prepoved arom in zaprtje kadilnic, kot ključne ukrepe za zaščito javnega zdravja, so zapisali v sporočilu z javnost.