Predlogu novele zakona o tobačnih izdelkih napovedana soglasna podpora

Ljubljana, 27. marca - Poslanci so obravnavali vladni predlog novele zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Vse poslanske skupine so napovedale, da ga bodo podprle. Predlog prepoveduje arome v ogrevanih tobačnih izdelkih in elektronskih cigaretah, razen tobaka. Ukinja tudi kadilnice. Poslanci bodo o predlogu glasovali v četrtek.