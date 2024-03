Delno legalizacijo konoplje potrdil tudi zgornji dom nemškega parlamenta

Berlin, 22. marca - Potem ko je bundestag februarja potrdil zakon o delni legalizaciji konoplje za osebno rabo, je zeleno luč zakonu danes prižgal tudi zgornji dom nemškega parlamenta, bundesrat. Od 1. aprila dalje bodo tako Nemci lahko v javnosti posedovali do 25 gramov te droge in doma gojili do tri rastline za osebno rabo, poročajo tuje tiskovne agencije.