Nove žrtve ruskega obstreljevanja v Ukrajini

Kijev/Moskva, 27. marca - V ruskem napadu z brezpilotnikom na vas v ukrajinski regiji Herson je bila ubita ena ženska, so danes sporočile lokalne oblasti. O žrtvah poročajo tudi iz regije Harkov, kjer so bili v ruskem obstreljevanju in raketnih napadih ranjeni štirje ljudje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.