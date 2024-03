Hamas zaradi smrtnih žrtev ob dostavah pomoči iz zraka poziva k okrepitvi dostave po kopnem

Gaza/Washington, 26. marca - Palestinsko islamistično gibanje Hamas je danes pozvalo h končanju dostav humanitarne pomoči iz zraka, potem ko je umrlo še 18 ljudi, ki so skušali doseči pakete pomoči. Ob tem so zahtevali takojšnje odprtje dodatnih mejnih prehodov, kar bi omogočilo dodatno dostavo pomoči po kopnem. ZDA pa so sporočile, da bodo z dobavami iz zraka nadaljevale.