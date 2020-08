SOS za vode: Ekološko stanje rek in jezer najslabše v severovzhodni Sloveniji

Murska Sobota, 4. avgusta - Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) je ekološko stanje rek in jezer najslabše v severovzhodni Sloveniji. To velja predvsem za Ledavo, Ščavnico, Kučnico in Kobiljanski potok ter Gajševsko in Ledavsko jezero. Z vidika kemijskega stanja pa so v vodah na tem območju presežene vrednosti pesticida metolaklor.