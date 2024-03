ZN: Vse resolucije Varnostnega sveta so zavezujoče

New York, 26. marca - Vse resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov so zavezujoče po mednarodnem pravu, je v ponedeljek po sprejetju resolucije o premirju v Gazi povedal namestnik tiskovnega predstavnika generalnega sekretarja ZN Farhan Haq. Da gre za nezavezujočo resolucijo je pred tem trdila predstavnica ZDA v VS ZN, ki se je pri glasovanju vzdržala.