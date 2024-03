VS ZN sprejel resolucijo s pozivom k takojšnji prekinitvi ognja v Gazi

Ljubljana/New York, 25. marca - Varnostni svet ZN je danes sprejel resolucijo z zahtevo po takojšnji prekinitvi ognja v Gazi med muslimanskim svetim mesecem ramazanom, ki bo vodila v trajno premirje. Resolucijo, ki jo je predlagalo deset nestalnih članic, med njimi Slovenija, so podprle vse članice VS ZN razen ZDA, ki so se vzdržale.