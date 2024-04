Varnostni svet ZN razpravljal o porastu spolnega nasilja v oboroženih spopadih

New York, 23. aprila - Varnostni svet ZN je danes pripravil odprto zasedanje o Ženskah, miru in varnosti na temo preprečevanja spolnega nasilja v oboroženih spopadih, ki iz leta v leto narašča. Slovenski veleposlanik Samuel Žbogar je dejal, da bi lahko to obravnavali kot vojne zločine ali zločine proti človečnosti.