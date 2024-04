Posebni odposlanec ZN za Sirijo po 13 letih vojne predlaga nov pristop za državo

New York, 26. aprila - Posebni odposlanec ZN za Sirijo Geir Pedersen je v Varnostnem svetu Združenih narodov v četrtek predstavil redno poročilo o Siriji. Pri tem je izpostavil, da je po 13 letih vojne nujen nov in celovit pristop do reševanja humanitarnih, političnih in gospodarskih izzivov v državi. Večina članic Varnostnega sveta se je z njim načeloma strinjala.