38 dni do OI - trije mušketirji kot simbol zvestobe in prijateljstva

Ljubljana, 18. junija - Za eno najbolj pomembnih in prepoznavnih del francoske literature 19. stoletja velja roman Trije mušketirji pisatelja Alexandra Dumasa. V delu, ki je sprva izhajalo kot podlistek v neki reviji, se prepletajo pustolovščine, romantika in zgodovinska dejstva. Bralcu daje zgovorno sporočilo velikega pomena zvestobe in prijateljstva.

Roman Trije mušketirji je izšel leta 1844 in je prva knjiga iz trilogije o mladem d'Artagnanu, ki odide od doma v Pariz, da bi se pridružil kraljevi gardi ter postal mušketir, in o njegovih treh prijateljih Athosu, Porthosu in Aramisu. Naslednja dva romana imata naslov Dvajset let pozneje in Mož z železno masko.

Zgodba se odvija v Franciji v zgodnjem 17. stoletju v času absolutistične kraljevine in političnih spletk. Dumas popisuje številne dogodivščine nerazdružljivih prijateljev, ki živijo pod slavnim geslom 'Vsi za enega, eden za vse'. To je zgodba o prijateljstvu, časti in drznih dogodivščinah.

D'Artagnan želi postati mušketir v kraljevi gardi, zato leta 1625 odide v Pariz, kjer se takoj po prihodu zaplete v prepir s privrženci katoliškega kardinala Richelieuja, pri tem pa po nesreči izzove na dvoboj mušketirje Athosa, Porthosa in Aramisa. Vendar ima podeželski fant srečo v nesreči, saj se iz bitke rodi prijateljstvo za vse življenje.

Od takrat naprej se d'Artagnan in trije mušketirji skupaj borijo proti Richelieuju, ki v želji po oblasti manipulira s še zelo mladim in naivnim kraljem Ludvikom XIII. Medtem ko povsod divjajo boji, namerava Richelieu zrušiti monarhijo in sam prevzeti nadzor nad državo. Toda Arthos, Aramis in Porthos ter zelo mladi kandidat za mušketirja D'Artagnan so pripravljeni tvegati svoja življenja, da mu ne bi uspelo.

Ker je bil avtor pod močnim vplivom resnične francoske zgodovine in politike 17. stoletja, je številne svoje like, vključno z d'Artagnanom in vsakim od treh mušketirjev, utemeljil na resničnih ljudeh.

Po vseh treh knjigah so posneli več filmov, dogodivščine njihovih junakov pa upodobili tudi v neštetih televizijskih serijah, muzikalih, gledaliških igrah in celo risankah.

Trije mušketirji so v Franciji povzročili pravo senzacijo. Ljudje so čakali v dolgih vrstah na vsako novo številko pariškega časopisa Le Siecle, v katerem je Dumas sprva objavljal svoje delo, v katerem je resnično zgodovino mojstrsko prepletal z zabavnimi prigodami in pustolovščinami štirih prijateljev.

Geslo 'Vsi za enega, eden za vse' je postala ena od najbolj znanih fraz v literaturi, a ni si ga izmislil Dumas sam. To je pravzaprav nacionalni moto Švice, ki je nastal leta 1291, da bi simbolizirali združitev treh švicarskih kantonov, ko so njihovi prebivalci podpisali obljubo, da si bodo pomagali.