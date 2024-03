Izrael kritičen do načrtov Slovenije in treh članic EU za priznanje Palestine

Tel Aviv, 25. marca - Priznanje palestinske države bi pomenilo nagrajevanje terorizma in bi le povečalo regionalno nestabilnost, je danes na omrežju X sporočil tiskovni predstavnik izraelskega zunanjega ministrstva Lior Hajat. S tem se je odzval na petkovo skupno izjavo Slovenije, Španije, Irske in Malte, ki so izrazile pripravljenost na priznanje Palestine.