28 dni do OI - na romanje v Lurd po sledeh svete Bernardke

Ljubljana, 28. junija - Vsako leto na tisoče ljudi roma v mestece Lurd ob vznožju Pirenejev v Franciji, da bi si povrnili zdravje, med njimi so tudi invalidi in hudo bolni. Upanje, da bodo našli, kar morda zaman iščejo v uradni medicini, jim daje legenda o kmečki deklici Bernardki, ki se ji je pred skoraj 170 leti v bližnji jami prikazala Devica Marija.

Lurd je eden najbolj znanih romarskih krajev na svetu. Leta 1858 naj bi se Marija takrat 14-letni Bernardki prikazala skupno 18-krat v petih mesecih. Po dekličinem pripovedovanju ji je Gospa, ki se je predstavljala kot 'Brezmadežno spočetje', naročila, naj pije vodo iz tamkajšnjega izvira, opravlja pokoro ter "reče duhovnikom, naj tukaj zgradijo kapelo in naj ljudje prihajajo sem v procesijah".

Bernardkina videnja je leta 1862 potrdil Vatikan in kmalu nato je Cerkev odkupila posesti okrog votline ter začela z urejanjem poti ter gradnjo cerkva in spremljajočih objektov. Sama je medtem postala redovnica in se je umaknila k redovnicam iz Neversa v osrednji Franciji, kjer je umrla leta 1879 stara komaj 35 let. Papež Pij XI. jo je 54 let pozneje razglasil za svetnico.

Lurd je bil več generacij trdno zakoreninjen v verskem prepričanju pobožnih francoskih družin. Romanje v mestece ob severnem obrobju Pirenejev na jugozahodu Francije je bilo del njihovega življenja. Na pot so šli ne le enkrat, pač pa čim večkrat - od medenih tednov do zadnjih let življenja.

V nekdaj revnem kraju s kakšnimi 4000 prebivalci danes živi približno 14.000 ljudi, milijoni romarjev pa prihajajo z vsega sveta, najpogosteje v času od velike noči do oktobra. Največ obiskovalcev je iz Italije ter indijske podceline. Lurd ima danes največje število turističnih postelj v državi za Parizom.

Romarji v Lurdu najdejo tisto, kar jim medicina ne ponuja. Lahko si napolnijo baterije in si povrnejo upanje ter za hip odložijo svoje trpljenje, bolezni ali skrbi. Obiskovalci vedno znova poročajo o na videz nerazložljivih ozdravitvah, ki jih pripisujejo zdravilni moči t. i. lurške vode iz izvira blizu Votline prikazovanj, kjer je se Bernardki prikazovala Marija.

V vseh teh letih je vsaj 7000 ljudi trdilo, da so v Lurdu doživeli izkušnjo čudežne ozdravitve, toda Katoliška cerkev je za čudeže priznala le 70 od teh primerov. Zadnja čudežna ozdravitev, ki naj bi se zgodila leta 2008, je bila razglašena leta 2018.