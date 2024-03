Resoluciji nestalnih članic VS ZN za premirje v Gazi se obeta podpora

New York, 25. marca - Kitajska je danes sporočila, da bo podprla nov predlog resolucije, ki ga pripravlja več nestalnih članic Varnostnega sveta ZN in poziva k takojšnji prekinitvi ognja v Gazi. Diplomati po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pričakujejo, da bi se lahko tokrat izognili vetu ZDA in na današnjem glasovanju resolucijo tudi sprejeli.