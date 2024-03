Rusija in Kitajska z vetom nad resolucijo ZDA o Gazi

New York/Bruselj, 22. marca - Rusija in Kitajska sta danes v Varnostnem svetu ZN vložili veto na osnutek resolucije ZDA o prekinitvi ognja v Gazi, poročajo tuje tiskovne agencije. Moskva je ob tem Washington obtožila "hinavske predstave", saj da resolucija ne izvaja pritiska na Izrael. ZDA so v odzivu Moskvo obtožile, da politiko postavlja pred napredek, navaja britanski BBC.