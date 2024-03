VS ZN bo glasoval o resoluciji nestalnih članic za prekinitev ognja v Gazi

New York, 25. marca - Varnostni svet ZN bo danes glasoval o novi resoluciji, ki poziva k takojšnji prekinitvi ognja na območju Gaze. Gre za predlog resolucije, ki jo pripravlja osem od desetih nestalnih članic VS ZN, med njimi Slovenija, potem ko sta Rusija in Kitajska v petek vložili veto na predlog ZDA.