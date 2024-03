Glasovanje o novi resoluciji VS ZN za prekinitev ognja v Gazi v ponedeljek

New York, 23. marca - Glasovanje v Varnostnem svetu ZN o novi resoluciji, ki poziva k takojšnji prekinitvi ognja na območju Gaze, je bilo preloženo na ponedeljek, so za STA potrdili na zunanjem ministrstvu. Gre za predlog resolucije, ki jo pripravljajo nestalne članice VS ZN, med njimi Slovenija, potem ko sta Rusija in Kitajska vložili veto na ameriško.