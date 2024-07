21 dni do OI - francoski twingo potuje v Francijo

Ljubljana, 5. julija - Gostiteljica olimpijskih iger je ena od pomembnejših gospodarskih partneric Slovenije. Po obsegu blagovne menjave zaseda Francija osmo mesto med najpomembnejšimi trgovinskimi partnericami naše države, eden od najbolj prepoznavnih slovenskih izvoznih artiklov v to državo danes pa je twingo.

Leta 2023 je vrednost blagovne menjave med Slovenijo in Francijo znašala 3,1 milijarde evrov. K tej bilanci so slovenski izvozniki prispevali za 1,8 milijarde evrov blaga, iz Francije pa smo ga uvozili za nekaj manj kot 1,3 milijarde evrov.

Struktura blaga na obeh straneh je podobna - Slovenija v Francijo izvozi največ različnih vozil, električnih strojev in opreme ter farmacevtskih izdelkov, enako velja za blago, ki ga uvaža od tam.

Francija in Slovenija vzdržujeta tesne gospodarske odnose že vrsto let. Zgodovinsko jih je zaznamovala postavitev tovarne Renaultovih avtomobilov Revoz v Novem mestu leta 1989, sicer pa je takratno podjetje IMV pogodbo o proizvodnji Renaultovih modelov v svoji novomeški tovarni podpisalo že leta 1972.

Danes v Revozu izdelujejo Renaultove modele clio in twingo, slednjega tudi v električni različici. Za slovenski trg je proizvodnja novomeške tovarne občutno prevelika, delež izvoza je po podatkih iz poslovnega poročila podjetja za leto 2022 kar 98,3-odstoten. Revozov največji izvozni trg je prav Francija, tja odpotuje približno polovica v Sloveniji narejenih twingov in več kot ena četrtina cliov.

Sicer pa obstajajo priložnosti za slovenske izvoznike z inovativnimi izdelki na francoskem trgu še v številnih drugih sektorjih, kot so prehrambeni izdelki, farmacevtski izdelki, tehnologije obnovljivih virov energije, mikroelektronika, logistika in zdravstvena oprema.

Da je gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Francijo odlično, so ugotavljali tudi sogovorniki na nedavnem forumu v organizacij Javne agencije Spirit Slovenija v Kranjski Gori. Priložnosti za njegovo nadgradnjo so videli predvsem na področju naprednih tehnologij, med katere sodi tudi vesoljska. Na tem področju velja Francija za eno vodilnih držav na svetu, medtem ko Slovenija upa, da bo letos sprejeta v polnopravno članstvo v Evropski vesoljski agenciji.

Francija je za slovenska podjetja ogromen trg, saj ima 64,8 milijona prebivalcev, od teh jih več kot dva milijona živi v prestolnici Parizu. Je ena od ustanovnih članic EU in kot taka sodeluje v vseh gospodarskih sporazumih, katerih podpisnica je unija. Tako kot Slovenija je tudi članica Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj ter Svetovne trgovinske organizacije.