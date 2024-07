Slovenija v Varnostnem svetu predlagala olimpijsko premirje v Gazi

New York, 26. julija - Varnostni svet ZN mora od palestinskega gibanja Hamas in Izraela zahtevati dokončanje dogovora o premirju in zahtevati prekinitev bojev, dokler ne bo dogovora, je na današnjem zasedanju o položaju na Bližnjem vzhodu dejal veleposlanik Samuel Žbogar. To bi bilo po njegovih besedah olimpijsko premirje.