Vrh EU pozval k humanitarnemu premoru, ki bi omogočil trajno prekinitev ognja v Gazi

Bruselj, 21. marca - Voditelji držav članic EU so danes pozvali k takojšnjemu humanitarnemu premoru v spopadih med palestinskim islamističnim gibanjem Hamas in Izraelom, ki bi omogočil trajno prekinitev ognja na Bližnjem vzhodu, je na družbenem omrežju X sporočil predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Izrael so pozvali, naj ne sproži ofenzive na Rafo na jugu Gaze.