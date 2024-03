Zunanji ministri arabskih držav v Kairu o Gazi pred srečanjem z Blinknom

Kairo, 21. marca - Zunanji ministri petih arabskih držav so se pred srečanjem z ameriškim državnim sekretarjem Antonyjem Blinknom danes v Kairu z visokim palestinskim predstavnikom pogovarjali o vojni na območju Gaze. Pozvali so k takojšnji prekinitvi ognja in odprtju vseh mejnih prehodov z Izraelom za dostavo prepotrebne humanitarne pomoči.