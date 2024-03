V Srbiji med tujimi turisti najbolj množično prenočevali Rusi

Beograd, 23. marca - Srbijo so lani obiskali turisti iz 50 držav, največ nočitev, 82,1 odstotka, pa so ustvarili turisti iz Evrope. Na prvem mestu po številu nočitev med tujci so bili Rusi z okoli 665.000 nočitev, po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug kažejo najnovejši podatki srbskega državnega statističnega urada.