Na Hrvaškem lani skoraj 110 milijonov turističnih nočitev

Zagreb, 10. januarja - Na Hrvaškem so lani zabeležili 20,6 milijona turističnih prihodov in 108 milijonov nočitev, kar je za devet oz. tri odstotke več kot v letu 2022, so sporočili iz Hrvaške turistične skupnosti (HTZ). V primerjavi s predkoronskim letom 2019 so ustvarili enake rezultate. Med najštevilčnejšimi gosti so bili lani tudi Slovenci.