Črna gora lani z rekordnim številom turističnih nočitev

Podgorica, 4. marca - Črno goro je lani obiskalo 2,6 milijona turistov, ki so ustvarili 16,4 milijona nočitev, kar je za skoraj dva milijona več kot rekordnega leta 2019, so pokazali podatki državnega statističnega urada Monstat. Večino, 96,3 odstotka nočitev so ustvarili tuji gosti, med katerimi je bila skoraj polovica Rusov in Srbov.