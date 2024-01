V Srbiji lani tujcem izdali 50.000 delovnih dovoljenj, največ Rusom

Beograd, 14. januarja - V Srbiji so v minulem letu izdali več kot 50.000 delovnih dovoljenj za tujce, je sporočila Zveza svobodnih sindikatov Srbije. Med temi tujimi delavci je bilo največ Rusov, več kot tretjina, sledili so Kitajci in Turki ter Indijci in Nepalci. Število tujih delavcev v Srbiji raste iz leta v leto.