V ruskih napadih v Ukrajini več mrtvih in ranjenih

Kijev, 20. marca - V ruskem obstreljevanju Harkova na severovzhodu Ukrajine je bilo danes ubitih najmanj pet ljudi, sedem je ranjenih, so sporočile regionalne oblasti. Še dva človeka sta bila ubita blizu Hersona na jugu države. O mrtvih in ranjenih poročajo tudi iz več drugih ukrajinskih mest, ki so jih ruske sile napadle minulo noč.