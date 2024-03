Na pogajanjih o zdravstvenem stebru o točkah razhajanja vladne in sindikalne strani

Ljubljana, 20. marca - Vladna stran je s sindikati zdravstva in socialnega varstva na današnjih pogajanjih o plačnem stebru za zdravstvo in socialno varstvo med drugim razpravljala o ključnih točkah, kjer se strani razhajata. Vlada in sindikati se po oceni sindikalne strani razhajajo predvsem pri vprašanju finančnega obsega načrtovanega stebra.