Tržaški študenti po prepovedi predavanja propalestinske aktivistke zasedli univerzo

Trst, 20. marca - Študenti univerze v Trstu so v torek zvečer v znak protesta proti odločitvi vodstva univerze, ki je prepovedalo uporabo dvorane za predavanje aktivistke Stephanie Westbrook, članice gibanja za bojkot in sankcije proti Izraelu (BDS), zasedli univerzitetne prostore in tam preživeli noč, danes poročajo italijanski mediji.