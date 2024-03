Peticijo proti vzpostavitvi azilnega doma v Središču ob Dravi podpisalo 3500 občanov treh občin

Ljubljana, 20. marca - Župani občin Središče ob Dravi, Ormož in Sv. Tomaž so v izjavi za medije pred DZ predstavili razloge za peticijo proti vzpostavitvi začasnega azilnega doma v Središču ob Dravi. Občani so pod peticijo na pobudo občinskih svetov vseh treh občin v zelo kratkem času prispevali 3500 podpisov, je povedal ormoški župan Danijel Vrbnjak.