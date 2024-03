V Središču ob Dravi odločno proti začasni izpostavi azilnega doma

Ormož/Središče ob Dravi/Sveti Tomaž, 13. marca - Občinski sveti občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi so danes na skupni izredni seji obravnavali namero vlade, da v Središču ob Dravi začasno postavi azilni dom. Soglasno so sprejeli sklep, da temu nasprotujejo. Prebivalci so svoje nestrinjanje glasno izražali zunaj, po koncu seje pa ovirali promet.