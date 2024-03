Podaljšali rok za zbiranje podpisov proti azilnemu domu v Središču ob Dravi

Ormož/Središče ob Dravi/Sveti Tomaž, 19. marca - V občinah Središče ob Dravi, Ormož in Sveti Tomaž poteka zbiranje podpisov pod peticijo proti napovedani vzpostavitvi azilnega doma v Središču ob Dravi. Doslej so v vseh treh občinah zbrali skupaj okrog 2000 podpisov, so danes za STA povedali na Občini Ormož. Rok za zbiranje so sicer s ponedeljka podaljšali do srede do 11. ure.