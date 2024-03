Festival sprehodov znova vabi na odkrivanje novih zgodb in kotičkov

Maribor, 22. marca - V Mariboru se danes začenja 7. Festival sprehodov, ki je priložnost za spomladansko odkrivanje novih zgodb in kotičkov mesta in okolice. V devetih dneh ponuja vrsto dogodkov, od sprehoda skozi mariborske umetniške ateljeje ali urbane legende do meditacije na vrhu Kalvarije in spoznavanja Večera. Nekaj sprehodov bo tudi v drugih krajih.