S Festivalom sprehodov od rovov pod Piramido do zlata v Dravi

Maribor, 25. marca - V Mariboru se danes začenja letošnja edicija Festivala sprehodov, ki ga s ciljem odkrivanja manj znanih kotičkov mesta in okolice prireja Rajzefiber, program društva Hiša!. Do 2. aprila je predvidenih 45 različnih tematskih sprehodov, od odkrivanja rovov pod gričem Piramida in srednjeveškega Maribora do iskanja zlata v Dravi.