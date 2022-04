Na sprehodu po podzemlju mariborske Piramide

pripravila Andreja Seršen Dobaj

Maribor, 5. aprila - Na griču Piramida se je pred stoletji začela pisati zgodovina Maribora, le redki domačini pa vedo, da se v njegovi notranjosti skriva preplet rovov in hodnikov, ki so služili kot zaklonišče. Del teh podzemnih hodnikov so odprli za javnost v okviru Festivala sprehodov in tako razkrili marsikatero skrivnost.