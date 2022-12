Informacijska točka OFEM v Mariboru legendarni kiosk

Maribor, 11. decembra - Kiosk K67, kultni izdelek slovenskega oblikovalca in arhitekta Saše Janeza Mächtiga, se vrača v Maribor, saj bo v prenovljeni podobi zaživel kot informacijska točka Olimpijskega festivala evropske mladine (OFEM). Pri Trgu svobode bo stal do konca julija, med festivalom od 23. do 29. julija pa bo služil tudi kot stičišče dveh festivalskih prizorišč.