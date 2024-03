Vlada in sindikati bodo v prihodnje kompromisne rešitve iskali v okviru posebne delovne skupine

Ljubljana, 19. marca - Vlada in sindikati javnega sektorja so danes nadaljevali krovna pogajanja o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij. Pogajanja sicer ocenjujejo kot konstruktivna, a za zdaj jim še ni uspelo najti kompromisa o nekaterih ključnih vprašanjih. Dogovorili pa so se, da bodo rešitve v nadaljevanju iskali v okviru delovne skupine.