V nadzoru tovornih vozil na Starodu in Jelšanah čez vikend 34 kršitev

Jelšane, 19. marca - Policisti so v poostrenem nadzoru teže tovornih vozil čez vikend na Starodu in Jelšanah, kjer je začasna mejna kontrola, ugotovili 34 kršitev. Večina kršiteljev je bila državljanov Romunije, največ nepravilnosti pa so ugotovili pri kombijih, ki imajo prekoračeno največjo dovoljeno maso 3500 kilogramov, so sporočili s Policijske uprave Koper.