Policija v ponedeljkovem avtocestnem nadzoru odkrila več kršitev, povezanih s neustrezno razdaljo, hitrostjo in prehitevanji

Ljubljana/Novo mesto/Kranj/Celje, 21. novembra - Ob svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč so policisti v ponedeljek na avtocestnem omrežju poostreno nadzirali promet. Odkrili so 266 kršitev, povezanih z neustrezno razdaljo, obravnavali 138 prehitrih voznikov in 13 nedovoljenih prehitevanj tovornjakov. V četrtek pa so na dolenjski avtocesti izvedli še nadzor tovornjakov in avtobusov.